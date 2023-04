Lyt til artiklen

Der er lørdag morgen drama på havnen i den sydsvenske by Trelleborg.

Her hænger en lastbil halvvejs ud over kanten på en Stena Line-færge.

Det skriver Aftonbladet og Expressen.

Tilsyneladende er uheldet sket, fordi chaufføren har glemt at trække håndbremsen.

Derfor er lastvognen begyndt at trille rundt på bildækket, og selve førerhuset er endt ude over rælingen, hvor det hænger frit i luften.

»Besætningen har spændt lastbilen fast, så den ikke falder i vandet,« siger Evelina Olsson, der er talsperson for politiet.

Uheldet blev opdaget under sejladsen i nat under sejladsen fra tyske Rostock, og politi og redningstjeneste blev alarmeret kl. 4.20, inden færgen nåede ind i den svenske havn ved kl. 7-tiden, hvor det store, tunge køretøj altså var blevet foreløbigt sikret.

Lastbilen har undervejs også lækket større mængder af brændstof ud på færgen, diesel, og derfor har man tømt tanken.

Besætningen har sikret lastvognen ved at tøjre den fast, så den ikke er faldet i vandet. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Besætningen har sikret lastvognen ved at tøjre den fast, så den ikke er faldet i vandet. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Der var 299 passagerer og 45 besætningsmedlemmer om bord på overfarten. Ingen er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Hos færgeselskabet er man uforstående over for, hvordan lastbilen kunne ende med at hænge på så dramatisk vis.

»Vi har fulgt alle regler, og vi spænder jo endda lastbiler fast,« siger Jenny Johansson, der er pressetalsperson hos Stena Line.