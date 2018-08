Fire personer meldes ifølge lokal tv-station dræbt under en esportsturnering i Jacksonville i den amerikanske delstat Florida.

Yderligere 11 skal være såret, lyder det fra NBC News-stationen First Coast News. Tallet er dog ikke officielt bekræftet af myndighederne, men det forlyder fra sheriffen i Jacksonvilles kontor, at 'mange' er blevet bragt på hospitalet, ligesom flere er blevet meldt dræbt.

En formodet gerningsmand meldes derudover død.

Turneringen blev sendt direkte på nettet, og i et klip, der er lagt på YouTube, hører man skuddene blive affyret. Umiddelbart før, det første skud lyder, ser man, at et rødt laserlys rammer en af spillerne, der bærer sweatshirt og hvide hovedtelefoner. Videoen af spillerne, der ses i hjørnet af skærmen, forsvinder derefter - og man hører flere skud.

Det er uvist, hvem gerningsmanden er - ligesom politiet har sagt, at man fortsat leder efter en eventuel medgerningsmand. Flere af de deltagende spillere har skrevet på Twitter, at en mand kom ind og åbnede ild på netcaféen, der er en del af shoppingcentret Jacksonville Landing.