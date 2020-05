Verdens største metalgruppe, Metallica, planlægger skelsættende isolations-album.

Det afslører bandets danske trommeslager, Lars Ulrich, i mediet ultimateclassicrock.com.

I modsætning til Danmark er udsigterne i USA lange og trange, når det gælder en genåbning af landet efter den verdensomspændende covid-19-epidemi. Det kan tage måneder.

Epidemien har kosten over 60.000 amerikanere livet. Størstedelen af den amerikanske befolkning holder sig stadig hjemme. Og siden krisen for alvor startede for snart to måneder siden, har Metallicas fire medlemmer af samme årsag kun set hinanden via Skype og Zoom.

Ifølge Lars Ulrich opholder de fire Metallica-medlemmer sig i øjeblikket i fire forskellige stater.

Men det betyder ikke, at kreativiteten er sat på standby.

Én gang om ugen holder Metallica band-møde via internettet. Og her har de lagt en vild plan. De overvejer at indspille det, Lars Ulrich beskriver som et 'karantænealbum' – et album indspillet i fire forskellige hjemmestudier i fire forskellige stater.

Størstedelen af bandets planlagte 2020-turné er udsat på grund af coronakrisen. Og i stedet undersøger Metallicas teknikere muligheden for at indspille på denne helt nye måde.

»De folk, der normalt udvikler alt det software, vi normalt bruger til at indspille, arbejder i døgndrift på at udvikle ny teknik. De vil finde ud af, hvordan James, Kirk, Rob og jeg kan indspille sammen, samtidig med at vi opholder os i fire forskellige stater,« siger Lars Ulrich ifølge Classic Rock.

Og den danske trommeslager, der sammen med guitarist og sanger James Hetfield i 1981 stiftede Metallica, fortsætter:

»Vi er stadig vildt kreative. Selvfølgelig er intet sikkert. Vi ved jo ikke, hvor længe den her karantæne vil vare. Men hvis vi stadig sidder her om et halvt år, så er jeg temmelig sikker på, at vi indspiller et nyt album på en helt ny måde. Det kunne være en spændende udfordring.«

Endnu er ikke alle Metallicas 2020-koncerter aflyst eller udsat. Men Lars Ulrich tager risikoen for endnu en coronabølge til efteråret alvorligt. Og om gruppens koncertfremtid siger han ifølge Classic Rock:

»Vores koncerter bringer jo tusindvis af mennesker sammen. Alle står tæt på hinanden. Og derfor er der en god chance for, at der ikke bliver flere koncerter i år.«