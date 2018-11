Lars Mikkelsens pris for rollen i "Herrens Veje" understreger dansk dramas kvalitet, mener prismodtageren.

Den danske skuespiller Lars Mikkelsen har svært ved at få armene ned, efter at han natten til tirsdag dansk tid vandt en international Emmy for sin rolle som præst i DR's dramaserie "Herrens Veje".

- Det virker fuldstændig surrealistisk det her. Der var så mange stærke optrædener fra de andre nominerede, siger den 54-årige skuespiller i en pressemeddelelse fra DR.

Han vandt prisen for bedste mandlige skuespiller foran Julio Andrade fra Brasilien, Billy Campbell fra Canada og Tolga Saritas fra Tyrkiet.

Ifølge Lars Mikkelsen viser prisen, at Danmark stadig er med helt fremme i verdenseliten, når det gælder dramaserier.

- I Danmark har vi i mange år været frontløbere på drama, og denne pris sætter streg under, at man stadig kan regne med os.

- Jeg er så glad og beæret, lyder det fra den danske skuespiller.

Også hos DR Drama glæder man sig over den fornemme tv-pris. Det siger Camilla Hammerich fra DR Drama i en pressemeddelelse.

- Det er en stor ære og glæde for DR og Danmark, at Lars Mikkelsen har fået årets internationale Emmy for sin rolle i "Herrens Veje", siger Camilla Hammerich, der var producent på serien.

- Han fortjener det fuldt ud. I over to år har Lars levet og åndet med karakteren Johannes, og med sit lysende skuespiltalent og sin utrættelige arbejdsindsats har han skabt et fantastisk portræt af et mangesidet og voldsomt menneske, siger producenten.

Hun kalder Lars Mikkelsen for "en af Danmarks største skuespillere".

- Det har udlandet fået øjnene op for. Det kan vi kun være stolte af og taknemmelige for, siger Camilla Hammerich.

22 gange er DR-serier blevet nomineret til en international Emmy for årets serie. Fire gange har en DR-serie vundet. "Livvagterne" i 2009, "Ørnen" i 2005, "Nikolaj og Julie" i 2003 og "Rejseholdet" i 2002.

/ritzau/