Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykker sin dybe sorg over terrorangrebet i Sri Lanka, som nu har kostet tre danskere livet.

»Påskedag ramte en tragedie Sri Lanka. Mange er brutalt blevet dræbt og kvæstet ved en stribe angreb mod kirker og hoteller,« udtaler Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

»Familier på påskeferie, kristne i gang med at fejre påskens budskab og uskyldige i færd med deres gøremål. Jeg kan kun fordømme disse modbydelige terrorhandlinger, der bygger på et sygt menneskesyn,« fortsætter statsministeren.

Udenrigsministeriets Borgerservice har søndag ved 18-tiden bekræftet, at tre danskere er omkommet under terrorangrebet.

»Vores bange anelser er desværre blevet bekræftet, idet der er danskere blandt ofrene. Det fylder mig med smerte og sorg,« siger Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

»Det er umuligt at sætte sig ind i det mareridt, de berørte går igennem lige nu. Det er så uendeligt trist og forfærdeligt at tænke på de familier, der i dag er blevet slået itu.«

På hele Danmarks vegne sender statsministeren sin dybeste medfølelse til ofrenes familier og venner.

»Mennesker har uden varsel mistet deres kære. Smerten er ubærlig, og mit hjerte græder,« siger Lars Løkke Rasmussen.

På et pressemøde i Statsministeriet uddyber statsministeren:

»Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad deres familier og venner må gennemleve netop nu,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han lover, at Danmark i denne svære stund vil stå skulder ved skulder med Sri Lanka og de mange, som har mistet deres kære.

»Vi står sammen med jer i denne forfærdelige og sørgelige stund,« afslutter statsministeren i pressemeddelelsen.

Han uddyber på pressemødet, at vi aldrig må bøje os for terroristerne og deres forsøg på at gøre os bange.

»Det må ikke få os til at rokke i troen til os selv, vores samfundsmodel og måde at leve vores liv på,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han ved ikke, hvem, der står bag terrorangrebene, men formoder, at det er en islamistisk bevægelse, idet gerningsmændene gik bevidst efter katolske kirker og hoteller, hvor vesterlændinge var på ferie.

Otte eksplosioner ramte påskedag i og omkring Sri Lankas hovedstad Colombo.

Mindst 207 personer meldes dræbt og flere hundrede er såret.

Der er adskillige turister blandt de dræbte og sårede.

Endnu har ingen taget ansvar for terrorangrebene i Sri Lanka.

