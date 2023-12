»Det uprovokerede angreb mod et Mærsk-skib er fuldstændig uacceptabelt.«

Sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i kølvandet på det, der lørdag aften skete i Det Røde Hav.

Der blev containerskibet 'Maersk Hangzhou' ramt af et missil.

Mærsk bekræftede efterfølgende i en udtalelse, at der havde været en hændelse i Bab al-Mandeb-strædet.

USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.



Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The pic.twitter.com/nUgifhkdC8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

I et opslag på det sociale medie X kommenterer Lars Løkke Rasmussen nu sagen.

»(Det, red.) viser desværre, hvor alvorlig situationen er ved Det Røde Hav,« udtaler han i et opslag, som den officielle side for Udenrigsministeriet har delt:

»Derfor ønsker regeringen at sende en fregat til området, der skal hjælpe med at afværge lignende angreb.«

Opslaget er blevet delt på både dansk og engelsk.

Ifølge Mærsk meldte besætningen omkring klokken 18.30 dansk tid lørdag om at have observeret et lysglimt på dækket.

»Der er dog ingen indikationer på en brand ombord på fartøjet, og vi arbejder i øjeblikket på at fastslå detaljerne om hændelsen,« skrev Mærsk ifølge Ritzau lørdag.

Ingen af besætningsmedlemmerne kom til skade, oplyste rederiet.

'Maersk Hangzhou' sejler under Singapores flag, men det er ejet og opereres af det danske rederi Mærsk.

Missilerne blev ifølge USAs militære centralkommando, Centcom, affyret fra områder besat af den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen.

Houthierne støtter Hamas i kampen mod Israel, og houthierne hævder derfor at ville angribe alle skibe med forbindelse til israelske interesser.