Vejene er ryddet for biler, og den lokale park er rømmet for mennesker. Den berygtede coronavirus har sat sit tydelige aftryk på store dele af det kinesiske samfund.

Det fortæller danske Lars Pach, der bor i millionbyen Suzhou godt 750 kilometer fra Wuhan.

»Jeg bor i den nordlige del i byen, hvor jeg har udsyn til motorvejen. Den er normalt fyldt med biler, men lige nu kan jeg kun se nogle enkelte, der kører,« siger han og fortsætter:

»På den anden side af vejen er der en park, hvor der plejer at være mange mennesker. Lige nu sidder der to på en bænk,« fortæller han.

Lars Pach bor i Kina, hvor han driver et cateringfirma, men i øjeblikket opholder han og familien sig mest inden døre som følge af det berygtede coronavirus. Vis mere Lars Pach bor i Kina, hvor han driver et cateringfirma, men i øjeblikket opholder han og familien sig mest inden døre som følge af det berygtede coronavirus.

Larc Pach har boet i Kina siden 2011. Her bor han sammen med sin kinesiske hustru og parrets fælles barn, der går i 2. klasse, og driver til daglig et cateringfirma, men med virussets udbrud er det begrænset med kunder.

»Alt er jo stort set lukket ned, så der er ikke så meget at lave lige nu. Det skyldes nok også, at det er nytår, hvor der er tradition for, at man er mere sammen med familien,« siger han.

Og netop tid sammen med sine nærmeste er noget, som mange kinesere – og danskere bosat i Kina – får rigelig mulighed for i øjeblikket.

»Vi bliver rådet til at blive inden døre. Man skal så vidt muligt undgå kontakt med andre mennesker, så vi holder lav profil for tiden, for vi er hjemme stort set døgnet rundt,« fortæller Lars Pach.

Det er dog ikke helt umuligt at komme ud og handle.

Ifølge Lars Pach er der gode muligheder for at handle dagligvarer ind i nærheden af, hvor han bor, ligesom man også sagtens kan tage ud og spise på en restaurant.

»Men vi rådes til ikke at færdes steder, hvor der er mange mennesker samlet. Man fornemmer godt, at samfundet ligger stille,« fortæller han.

Ærgrer sig over tegning

Som bosat i Kina ved Lars Pach om nogen også, hvordan den efterhånden meget omtalte tegning i Jyllands-Posten har påvirket de kinesere, som han kender.

»Vi danskere her kan godt forstå, at de kan være såret over det her. Tegningen gør dem oprigtig kede af det, fordi de generelt har et ret godt billede af netop Danmark,« fortæller han.

Ifølge Lars Pach toppede tegningen i en periode lister over, hvad der blev delt mest på sociale medier i Kina, men den er langsomt ved at ryge ned ad listen igen.

Ifølge de kinesiske myndigheder har mindst 170 mistet livet som følge af virusset, og mere end 7.000 personer vurderes at være smittet.

Der er endnu ingen meldinger om, at danskere skulle være smittet med det potentielt dødelige virus, men torsdag kunne det skandinaviske luftfartsselskab SAS oplyse, at man har valgt at indstille al flytrafik til og fra Shanghai og Beijing fra fredag 31. januar og frem til 9. februar.

'Sikkerheden for passagerer og ansatte er vores højeste prioritet. Efter at have evalueret situationen i Kina om coronavirus har SAS besluttet at suspendere alle flyvninger til Shanghai og Beijing,' skriver SAS.

Foruden SAS har en lang række andre flyselskaber også aflyst afgange til og fra Kina.

Også British Airways, American Airlines, Air Canada, KLM, Lufthansa og United Airlines står på den liste.