Larry Ellison skovler penge ind i øjeblikket.

I så høj grad at grundlæggeren af it-giganten Oracle nu kan kalde sig verdens fjerderigeste person.

Det er ifølge CNN første gange nogensinde, at Larry Ellison har placeret sig så højt på Bloomberg Billionaires Index, hvor hans formue anslås til at være i omegnen af 900 milliarder kroner.

Han er således også netop rykket forbi Microsoft-milliardæren Bill Gates – hvilket heller aldrig er sket før.

CNN skriver videre, at det ikke mindst er på grund af Oracles investeringer og satsninger inden for kunstig intelligens, at Larry Ellisons formue er skudt i vejret.

Bare i år at selskabets aktie steget med 42 procent.

Selvom Larry Ellison i 2014 trådte tilbage som direktør for Oracle ejer han stadig knap halvdelen af aktierne og har siden ageret bestyrelsesformand.

Også ifølge Forbes' liste over verdens rigeste personer er Larry Ellison rykket op på en fjerdeplads.

På begge lister er der enighed om de øverste pladser.

Elon Musk er i øvrigt p.t. igen verdens rigeste person, selvom hans formue senest er skrumpet på grund af faldende Tesla-aktiekurser og det dyre køb af Twitter.

Herefter følger franske forretningsmand Bernard Arnault og Amazon-grundlægger Jeff Bezos, der begge tidligere også har indtaget førstepladsen.