Mens antallet af smittede i Kina stiger til 27.300, advarer myndigheder om alvorlig mangel på hospitalssenge.

Antallet af døde som følge af et nyt coronavirus i Kina er nu oppe på mindst 560. Det sker, efter at der torsdag er bekræftet 70 nye dødsfald i den hårdest ramte provins Hubei.

Det oplyser kinesiske sundhedsmyndigheder.

I sin daglige opdatering bekræfter sundhedskommissionen i Hubei samtidig 2987 nye virustilfælde.

Dermed er i alt 27.300 mennesker i Kina bekræftet smittet med det potentielt dødelige virus.

Blandt disse er en nyfødt baby, der fik konstateret smitten blot 30 timer efter fødslen.

Det antages, at epidemien, der af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er erklæret en global sundhedskrise, brød ud på et marked i byen Wuhan i midten af december.

På markedet blev der blandt andet solgt vilde dyr.

Torsdag advarer myndighederne i Kina om, at de står over for en alvorlig mangel på hospitalssenge og udstyr, som er nødvendigt for at kunne behandle det stigende antal patienter.

/ritzau/AFP