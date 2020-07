Det er nødvendigt at få øget mængden af ren brint i EU's energimiks for at nå klimamål, siger EU-kommissær.

EU-Kommissionen præsenterer onsdag en energistrategi, der skal hjælpe Europa på vej mod et mål om klimaneutralitet.

Som led i planen skal kapaciteten for produktion af ren brint øges, så det bliver en konkurrencedygtig og betydelig energikilde.

Ifølge planen skal ren brint udgøre 13 procent af EU's samlede energimiks i 2050.

Over de kommende fire år skal kapaciteten ifølge EU's klimakommissær, Frans Timmermans, seksdobles fra 1 GW til 6 GW.

I 2030 skal elektrolysemaskiner, der bruges til at udskille brint, kunne levere ti millioner ton ren brint.

- Det er afgørende for vores grønne aftale. Det er nødvendigt. Det vil føre os på vej mod klimaneutralitet, siger Timmermans.

EU-Kommissionen har sat et mål om, at Europa skal være det første klimaneutrale kontinent i 2050.

Kommissionen præsenterer også en strategi for, hvordan energisystemer i EU skal gøres cirkulære, så energi ikke går til spilde.

Energisystemerne tegner sig for 75 procent af CO2-udledningen i EU.

/ritzau/