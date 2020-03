Spies' farverige ejer Petter Stordalen troppede op i bedste sendetid på NRK og bønfaldt den norske regering om at hjælpe den hårdt pressede hotel- og restaurantbranche.

Men det faldt bestemt ikke i god jord alle steder.

Lederen af den store fagforening Fellesforbundets lokalafdeling, som organiserer hotel- og restaurantansatte i Oslo og Akershus, Merethe Solberg langer voldsomt ud efter Petter Stordalen.

Hun er direkte 'provokeret' over milliardærens optræden på TV, som overfor Børsen i Norge hun kalder 'et spil for galleriet'.

Umiddelbart virker det paradoksalt, da Petter Stordalen netop appellerede regeringen om hjælpepakker, så hans mange ansatte i hotelbranchen - og mange andre i de hårdt ramte sektorer - kunne beholde deres job.

Men det har sin forklaring.

57-årige Petter Stordalen - som udover at være Spies' nye ejer også driver den store hotelkæde Nordic Choice Hotels - har nemlig glimret ved sit fravær, når fagforbundet har opfordret til dialog om de ansattes forhold, påpeger Merethe Solberg:

»Når vi inviterer ham til møder med vores valgte tillidsrepræsentanter til daglig, har han aldrig tid. At se ham bekymre sig så meget nu, hvor han ikke skal møde sine egne tillidsrepræsentanter på gulvet, provokerer mig. Det bliver et spil for galleriet.«

Sådan så det ud, da den norske milliardær Petter Stordalen på en pressekonference i Stockholm annoncerede købet af Ving og Spies. Nu er han hårdt ramt af coronakrisen. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Sådan så det ud, da den norske milliardær Petter Stordalen på en pressekonference i Stockholm annoncerede købet af Ving og Spies. Nu er han hårdt ramt af coronakrisen. Foto: TT NEWS AGENCY

Nordic Choice Hotels' HR-chef Karin Sjögren oplyser til det norske Børsen, at hun er ked af, at fagforeningslederen opfatter situationen og Stordalens optræden på den måde.

Karin Sjögren fortæller videre, at hotelkæden mødtes med tillidsrepræsentanterne og fagforeningen, da coronakrisen begyndte.

Efter hendes opfattelse havde parterne en god dialog.

Petter Stordalens hotelimperium har allerede fyret 7.500 medarbejdere på grund af coronakrisen.

Ifølge Dagens Næringsliv skulle give Nordic Choice Hotels et underskud på over 160 millioner kroner.

Om måneden.

Petter Stordalen har ikke lagt skjul på, at yderligere fyringer kan være på vej.

Den norske rigmand skulle være god for en formue på 16 milliarder danske kroner.