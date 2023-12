»Det vil få ødelæggende konsekvenser.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra en talsmand fra det israelske militær, når det kommer til det, der for tiden foregår i den nordlige del af landet.

Der skal de israelske styrker nemlig være i kamp med den militante Hizbollah-bevægelse, der har kontrol i dele af nabolandet Libanon.

Siden Hamas-bevægelsen trængte ind i Israel fra Gazastriben den 7. oktober og udførte et brutalt overraskelsesangreb, som kostede omkring 1.200 mennesker livet, har der også været flere blodige angreb mellem Hizbollah og israelske soldater ved Israels nordlige grænse til Libanon.

Her ses røg stige op fra den libanesiske side af grænsen ved Israel den 2. december. Foto: Aziz Taher/Reuters/Ritzau Scanpix

Og de angreb fortsætter med at finde sted.

Det er det, der nu har fået en talsmand for det israelske militær (IDF), kontreadmiral Daniel Hagari, til at lange ud.

»Hizbollah trækker Libanon ind i en unødvendig krig, som vil få ødelæggende konsekvenser for Libanons befolkning. Det er en krig, som de ikke fortjener,« lyder det fra Daniel Hagari.

Talsmanden beskylder Hizbollah, der er allieret med Hamas, for at have affyret 'raketter, missiler og droner' og for at have dræbt 'israelske civile og soldater'.

Dette billede af det sydlige Libanon er taget den 4. december. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Derudover hævder han, at angrebene har ført til, at mere end '80.000 israelere er fordrevet fra deres hjem i den nordlige del'.

»Når det kommer til eksistentielle trusler, betragter vi hver dag, som om det er den 6. oktober, så Hamas-massakren den 7. oktober aldrig sker igen – på nogen af vores grænser,« siger Daniel Hagari.

»Indtil og medmindre en diplomatisk løsning er fundet og implementeret: Vi vil fortsætte med at gøre de nødvendige forberedelser for at fjerne truslen fra vores grænse.«

I en daglig situationsrapport hævder talsmanden videre, at IDF søndag angreb 'en række Hizbollah-mål i Libanon' – herunder angiveligt en militærbase og våben- og observationsposter.

»Siden krigens begyndelse har vi angrebet over 120 terrorceller. Sydlibanon er i dag en kampzone, og det vil det blive ved med at være, så længe Hizbollah fortsat er udstationeret der og angriber indefra,« siger Hagari.

Hizbollah har ikke kommenteret udmeldingen.