McDonalds lukker nu for alvor dørene i Rusland. Det får folk til at valfarte til de sidste restaurant, der har åbent lidt endnu.

Den amerikanske burgergigant bekræftede mandag, at man sælger sine 850 restauranter i Rusland. McDonalds sagde, at man vil forsøge at finde en køber, der kan beskæftige alle de 62.000 ansatte, man har i Rusland. Det skriver AP.

Og den meddelelse har fået russerne til at stille op i lange køer foran de restauranter, der stadig har åbent lidt endnu.

En overtager, der vil fortsætte med at betale dem løn, indtil en mulig aftale lukker. Det er første gang, virksomheden nogensinde har forladt så stort et marked.

Når alle butikker er lukket, så er første skridt at fjerne de klassiske gyldne buer og andre symboler og skilte med virksomhedens navn.

McDonalds sagde i begyndelsen af ​​marts, at de midlertidigt lukkede alle butikker i Rusland, men ville fortsætte med at lønne sine ansatte. Det var en dyr beslutning. I slutningen af ​​sidste måned fortalte selskabet, at det tabte 55 millioner dollar hver måned – næsten 390 millioner danske kroner – på grund af restaurantlukningerne. Det mistede også 100 millioner dollar – syv milliarder danske kroner – på deres lager i landet.

McDonalds har også lukket 108 restauranter i Ukraine og fortsætter med at betale sine ansatte løn der også.

En af de restauranter, der lukker i Rusland, er filialen på Pushkin-pladsen, som slog globale besøgsrekorder, da de åbnede dørene efter murens fald. De fortæller også om en mand fra det sydlige Rusland, som i en online anmeldelse på hjemmesiden Yandex fortæller, at han rejste 250 kilometer for at finde en åben McDonalds-restaurant.