Verdens førende rejseguide, Lonely Planet, har udgivet deres seneste udgave af 'Best in Travel' for 2020, og der er skuffende nyheder for danskerne.

København, som ellers lå nummer et sidste år, er nemlig slet ikke at finde på listen.

Faktisk er København så langt fra listen, at Lonely Planet i september var ude og direkte advare turister mod at rejse til den danske hovedstad. Det kan du læse mere om her.

I stedet er det Salzburg i Østrig, som Lonely Planet vurderer at være den bedste by for rejsende at besøge.

Det skyldes, at Salzburg ifølge Lonely Planet har gallerier fyldt med 'fænomenal kunst', 'opløftende udsigt til bjerge' samt 'nogle af Europas bedste koncertsale'.

Washington DC i USA, Cairo i Egypten og Galway i Irland tager henholdsvis 2., 3. og 4. pladsen på listen over verdens bedste byer.

Det bedste land at rejse i er ifølge Lonely Planet det sydasiatiske land Bhutan i Himalaya, som rejseguiden kalder 'et lille stykke af Himalayas paradis'.

Dernæst kommer England, Nordmakedonien og Aruba i det sydlige Caribien.



Du kan se listen over de ti bedste byer i verden her, og listen over de bedste lande her.