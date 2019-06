Hvis en enkelt flue kan være utrolig irriterende, så prøv at forestille dig at kunne fylde spande med døde fluer.

Det er situationen i en landsby i den russiske region Ural, hvor man er blevet invaderet af det flyvende insekt.

Man kan ikke gå uden for en dør i landsbyen Lazorevy uden at blive fuldstændig overfaldet af et hav af fluer.

»Hver dag eller hveranden er der nok til at fylde en spand eller en halv spand med døde fluer. Det er ligesom en gyserfilm,« siger en af de lokale ifølge The Guardian.

Angrebet fra de mange fluer gør, at borgerne i byen ikke tør spise grøntsagerne fra haven. Drivhuse er blevet indtaget af fluerne, og det ødelægger afgrøderne.

»Det er ubærligt. Fluerne er over det hele. Jeg er bange på vegne af mine børn. Vi er nødt til at forgifte fluerne konstant med kemikalier, men vi skal også selv trække vejret i det. Det er skræmmende,« siger en kvindelig borger.

Beboerne i landsbyen kalder det for en sort bølge, og man diskuterer nu, hvad der har været årsag til de mange fluer.

Ifølge flere medier er årsagen, at en eller flere landmænd på ulovlig vis har brug afføring fra kyllinger som gødning på markerne, og det er der, at fluerne har lagt alle deres æg.

Der er blevet oprettet en efterforskning, som skal finde frem til årsagen, men en af de anklagede afviser, at han er skyldig.

»Det er meget bedre end kemikalier. Vi var bare uheldige med vejret. Et vådt forår og så en hurtig temperaturstigning skabte favorable forhold for fluerne til at lægge æg,« siger Maxim Maksimov.

En anden landmand er endnu mere afvisende over for anklagen.

»Fluer har eksisteret i millioner af år, og de er over det hele. Det er bare et spørgsmål om mængden af dem. Men ingen kan fortælle mig, hvad et acceptabelt antal fluer er,« siger Andre Savchenko.