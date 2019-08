Mange danskere kender til det der med at bo i et lille lokalmiljø, hvor man næsten kender til alt, der sker. Selv de lidt mere mærkelige ting.

I en polsk landsby er det gået op for dem, at det har været overraskende ensformigt med fødslerne det seneste årti.

Den seneste gang, at der blev født en dreng i byen, var nemlig tilbage i 2010. Det skriver New York Times.

Det drejer sig om Miejsce Odrzanskie, og det var en lidt sjov måde, at man nationalt fandt ud af detaljen på.

Der blev nemlig afholdt en regional konkurrence for frivillige ungdomsbrandkorps, og her kom byen altså med et hold, hvor der kun var piger.

Der har været 12 fødsler i byen siden 2010, og de har altså alle vist sig at være piger.

Den lille landsby har 96 hustande og i alt omkring 300 indbyggere.

Borgmesteren i kommunen Rajmund Frischko har på grund af den nationale og nu internationale opmærksomhed omkring emnet besluttet at udlove en lille præmie.

Den bliver givet til den næste dreng, som bliver født i landbyen.

»Der er blevet talt så meget om os i medierne, at jeg i et øjeblik overvejede af opkalde en vej efter den næste dreng, der bliver født her,« siger Rajmund Frischko til New York Times.

Men i stedet for en vej er han kommet frem til, at der skal plantes et egetræ.

Træet vil blive opkaldt efter drengen samt en lille fin gave.