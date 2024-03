Islamisk Stat menes at have efterladt landmine, som søndag eksploderede og dræbte 14 personer.

En landmine er søndag eksploderet i den syriske ørken og har dræbt 14 personer. Ofrene var alle ude at samle trøfler.

Det oplyser det statslige syriske nyhedsbureau Sana.

Landminen er ifølge det syriske statsmedie blevet placeret og efterladt af den militante bevægelse Islamisk Stat.

Foruden de 14 dræbte er otte personer blevet såret.

Ørkenen i Syrien er kendt for sine trøfler, som er nogle af de mest delikate i verden. Trøffelhøsten finder sted hvert år mellem februar og april.

På grund af faren for at blive angrebet af militante eller udløse landminer advares syrerne dog mod at gå på trøffeljagt.

Flere gange tidligere er trøffelsamlere blevet slået ihjel, når de har trodset advarslerne for at indsamle den delikate spise.

Eksplosionen søndag fandt sted i ørkenen uden for Raqqa i det nordlige Syrien og bekræftes af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Herfra lød det tidligere søndag, at 13 civile var omkommet.

Islamisk Stat, som flere gange har angrebet trøffelsamlere, mistede det sidste af bevægelsens syriske territorier i marts 2019.

Bevægelsen blev nedkæmpet af en amerikanskledet koalition.

Forinden havde Islamisk Stat kontrolleret store områder i Syrien og Irak.

Bevægelsen vandt frem efter udbruddet af den syriske borgerkrig under Det Arabiske Forår i 2011, hvor styret med præsident Bashar al-Assad i spidsen slog hårdt ned på syriske regimekritikere.

I 2014 erklærede Islamisk Stat, at bevægelsen havde etableret et kalifat, der omfattede dele af Syrien og Irak.

Selv om bevægelsen har mistet de landområder, som den tidligere kontrollerede, er der stadig lommer af Islamisk Stat tilbage i Syrien. Og de har flere gange de seneste år angrebet blandt andre trøffelsamlere.

Foruden civile har de angrebet kurdiskledede styrker og det syriske regimes egne soldater.

Borgerkrigen i Syrien har i løbet af 13 år kostet mere end en halv million mennesker livet, og store dele af den syriske befolkning er flygtet.

/ritzau/AFP