En romantisk nat under stjernerne blev afløst af en ydmygende oplevelse for et britisk par.

De var kørt ind på en landmands mark for at have sex. Men de havde ikke regnet med, at vågne op næste morgen til, at en vred landmand stod ved bilen og bad dem om at fjerne sig fra hans mark.

Det skriver News.com.au.

I stedet for at kontakte politiet blev parterne enige om, at landmanden fik en betaling på 50 britiske pund, svarende til lidt over 400 kroner for at låne marken til akten.

Men det britiske par indså hurtigt, at de sad fast i den mudrede jord og måtte derfor ringe efter hjælp.

Parret ringende til et bugseringsfirma, og bad dem lede efter ‘den eneste Ford Focus, der gror på marken.’

Frem kom bugseringsfirmaet Campbells Recovery, der trak bilen fri, men de kunne ikke lade vær med at fortælle om den spøjse episode i et Facebook-opslag.

»Sandsynligvis et af de sjoveste jobs, vi er blevet kaldt ud til i et stykke tid, hvor kunden siger, han har et dilemma,« skriver de i opslaget.

»Han holdte ind på en mark for at knalde med sin partner i går aftes og blev vækket i morges af en vred landmand, der ville have ham væk fra sit landområde.«

Bugseringsfirmaet understreger i opslaget, at det var efter mandens accept, at det blev lagt op, men at en romantisk nat desværre blev til en dyr og pinlig affære for lejen af den vrede landmands mark.