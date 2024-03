I hjælper ikke jeres kolleger ved at smadre ting, svarer Frankrigs præsident, der skulle besøge dyrskue.

En gruppe vrede franske landmænd har lørdag formiddag stormet en dyrskueplads i Paris, som præsident Emmanuel Macron skulle besøge kort efter.

Bønderne er vrede over det, de betragter som høje leveomkostninger og skrappe miljøkrav.

Indenfor blev de mødt af en talstærk politistyrke.

Demonstranterne buhede og råbte slagord om at få afsat Macron.

- Dette er vores hjem, råbte de, mens urobetjente fra politistyrken CRS forsøgte at holde dem tilbage.

Der var enkelte sammenstød med politiet. Mindst en blev anholdt, oplyser et øjenvidne.

Macron selv var til morgenmad med ledere fra landmændenes organisationer, og han skulle senere bevæge sig gennem dyrskuepladsen ved Porte de Versailles.

- Jeg vil sige dette til alle landmænd: I hjælper ikke nogen af jeres kolleger ved at smadre boder. I hjælper ikke nogen af jeres kolleger ved at gøre det umuligt at holde dyrskuet og på den måde skræmme familier fra at komme, siger Macron efter sit møde med organisationerne.

/ritzau/Reuters