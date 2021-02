Torsdag skal en Nasa-mission lande på Mars med dansk udstyr om bord, og forskerne på DTU Space bider negle.

Torsdag aften lige inden klokken 22 skal Nasa-rumkøretøjet Perseverance lande på Mars efter at have været undervejs i seks måneder.

Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) står bag nogle af delene, og derfor er spændingen stor. Det siger professor John Leif Jørgensen, der er afdelingsleder på DTU Space og står i spidsen for DTU's bidrag til missionen.

- Det er egentlig åndssvagt, for det er samme fornemmelse som at sidde og se en gyserfilm. Vi kan ikke gøre noget, for selv hvis vi ville, er vi nu fanget af Mars' tyngdefelt.

- Intellektuelt kan man godt lægge det til sidde, men følelsesmæssigt kilder det stadig i maven, og man er nervøs for alle de års arbejde. Indsatsen er enormt stor for os, siger han.

Det er både et køretøj - en Mars-robot - og en lille helikopter, der skal lande på Mars.

DTU har arbejdet på udstyret i flere år og har leveret et kamerasystem til robotten, der sidder på dens arm. Den skal blandt andet være med til at undersøge, hvad klipper består af for at finde ud af, om der tidligere har været liv på planeten.

/ritzau/