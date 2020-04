For at sikre likviditet til pressede selskaber vil store EU-lande forringe passagerrettigheder.

Rejse- og flyselskaber lider voldsomt under de restriktioner, der er sat i værk for at bremse viruspandemien, og store medlemslande lægger nu pres på EU for at fritage selskaber fra at refundere billetter for aflyste rejser.

I stedet for at betale penge tilbage skal de kunne nøjes med at udstede vouchers til senere rejsebrug. Det bekymrer Danmark og andre nordiske lande.

Sagen skal drøftes på et videomøde onsdag mellem EU-landene, hvor transportminister Benny Engelbrecht (S) deltager.

- Den danske regering har en skepsis i forhold til dette. Vi lytter selvfølgelig altid til de andre lande, men vi har en skepsis af to årsager, siger han.

Dels er regeringen bekymret over at fratage passagerne rettigheder. Dels kan det ifølge ministeren vise sig, at forslaget, der skal sikre likviditet hos de hårdt pressede selskaber, kan ende med at give bagslag.

Engelbrecht peger på, at det for det første kan skade tilliden til rejse- og flyselskaberne.

For det andet kan det ende med, at de alligevel skal betale disse beløb tilbage senere, hvis det viser sig, at disse vouchers udløber, inden rejserestriktionerne er ophævet.

- Det kan vise sig at være en ulempe på den lange bane. Så bliver det lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen, siger Engelbrecht.

Han har sammen med Finland, Sverige og EØS-landet Norge sendt et bekymret brev til EU-Kommissionen.

Forslaget, der vil forringe rettighederne, kommer fra Holland. Holland har ifølge Engelbrecht dog støtte fra store lande som Tyskland og Frankrig.

Desuden har flere andre EU-lande ifølge Den Europæiske Forbrugerorganisation allerede i strid med EU-reglerne suspenderet retten til refundering.

Det kan føre til en traktatbrudsprocedure i EU. EU-Kommissionen er i dialog med disse lande, siger næstformand Vera Jourova onsdag til Ritzau.

Kommissionen overvejer dog samtidig at fremsætte et konkret forslag om at ændre reglerne.

- Kommissærerne Didier Reynders og Adina Valean arbejder på en europæisk løsning, som måske - måske ikke - resulterer i et lovforslag.

- Debatten er fortsat i gang, så jeg kan ikke give dig den endelige beslutning her, siger Jourova.

Hun kalder det et "meget følsomt emne", som kræver en grundig diskussion.

Målet er ifølge Vera Jourova at finde den rette balance mellem at bevare en høj beskyttelse af forbrugerne, som "EU er kendt for", og på samme tid at "løse problemet med likviditet" i rejsebranchen.

Skal EU-reglerne ændres, kræver det, at medlemslandene og EU-Parlamentet kan blive enige i forhandlinger. Parlamentet er ofte meget optaget af passagerrettigheder.

Men det vides endnu ikke, om et muligt forslag fra EU-Kommissionen lægger op til en suspendering af reglerne - eller en permanent ændring.

/ritzau/