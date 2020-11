EU's næste budgetramme skal gælde fra 1. januar. Torsdag er forhandlerne kommet nærmere en aftale.

EU-landene og Europa-Parlamentet har torsdag indgået en aftale om en ordning, så EU-midler kan tilbageholdes, hvis et medlemsland ikke lever op til fælles værdier og principper for retsstaten.

Det bekræfter både det tyske EU-formandskab og EU-Parlamentet.

Den såkaldte retsstatsmekanisme har været et absolut krav fra et flertal af lande og EU-Parlamentet. Enkelte lande, herunder Ungarn, har kæmpet hårdt imod.

Mekanismen er et afgørende element i aftalen om EU's næste syvårsbudget, som skulle have været på plads for længst, da det dækker perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2027.

Aftalen, der er indgået torsdag, er baseret på et kompromis fra det tyske EU-formandskab.

Midler fra EU-budgettet kan eksempelvis holdes tilbage, hvis domstole i et medlemsland vurderes ikke at være uafhængige. Dermed vil de måske ikke kunne forhindre misbrug med EU-penge.

Bekymringen fra blandt andet EU-Kommissionen har rettet sig mod Ungarn og Polen. Men der er også udfordringer i andre EU-lande, fremgår det af friske rapporter fra EU-Kommissionen.

