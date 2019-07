En flådeofficer, som var mistænkt for kupforsøg i Venezuela, blev tortureret til døde, påstår hans hustru.

En række lande beskylder Venezuela for tortur og drab af en flådeofficer.

Deriblandt Lima-gruppen, der består af 12 latinamerikanske lande samt Canada.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Flådeofficeren Rafael Acosta Arevalo døde lørdag på et hospital i Caracas efter at have været i regimets varetægt.

Sammen med 12 andre blev han 21. juni pågrebet af bevæbnede mænd og beskyldt for at have deltaget i et mislykket statskup mod præsident Nicolas Maduro.

Da han en uge senere blev fremstillet for en militærdomstol, bar han ifølge AFP tydelige mærker efter tortur og besvimede i lokalet, før høringen var gået i gang.

Derefter beordrede dommeren ham overført til et hospital, hvor han døde lørdag.

Forsvarsministeriet i Venezuela bekræftede søndag i en erklæring, at flådeofficeren var død "selv om han fik den nødvendige medicinske behandling". Ministeriet nævner ikke dødsårsagen.

I et interview med en tv-station i Miami i USA i weekenden beskyldte officerens hustru, Waleska Perez, styret for have dræbt ham.

- De udsatte ham for så meget tortur, at de dræbte ham, sagde hun i et interview fra Colombia ifølge Reuters.

Lima-gruppen fordømmer "drabet" af Acosta og opfordrer FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, til at gå ind i sagen.

/ritzau/