Vi har ikke fået løst alt, men alle parter ønsker at redde atomaftalen, siger iransk viceudenrigsminister.

Mens spændingerne stiger mellem Iran og Vesten, mødtes parterne bag atomaftalen søndag for at drøfte fremtiden for aftalen, efter at præsident Donald Trump har trukket USA ud af den.

Repræsentanter fra Iran, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, EU, Kina og Rusland enedes om at forsøge at redde den fire år gamle aftale.

- Atmosfæren var konstruktiv, og drøftelserne var gode, siger den iranske viceudenrigsminister Seyed Abbas Araghchi efter mødets slutning.

- Jeg kan ikke sige, at vi har fået løst alt, siger han, men tilføjer, at de resterende parter stadig er "fast besluttet på at redde denne aftale".

Både Araghchi og lederen af den kinesiske delegation, Fu Cong, siger, at der var enighed om at samle udenrigsministrene fra de lande, der er med i aftalen. Der er endnu ikke sat en dato på et sådant møde.

USA's præsident, Trump, har til iranernes store frustration indført sanktioner mod landet.

Iran har desuden været utilfreds med Europas bestræbelser på at afbøde effekten af de amerikanske sanktioner og har lagt pres på de europæiske lande.

I atomaftalen er det fastlagt, at Iran ikke må berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67 procent.

Til gengæld skulle sanktionerne lempes.

Men grænsen på 3,67 procent brød Iran tidligere på måneden.

Iran meddelte ved samme lejlighed, at det kan laves om, hvis de resterende parter i aftalen finder på måder at fortsætte handlen med Iran uden at overtræde de amerikanske sanktioner.

Forsøgene på at redde aftalen kompliceres yderligere af, at Iran i sidste uge opbragte et britisk olietankskib.

Det sker, efter at briterne tidligere på måneden opbragte et iransk skib ved Gibraltar. Årsagen var, at de mistænkte, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den iranske viceudenrigsminister sagde søndag, at iranerne betragtede dette skridt som et brud på atomaftalen.

