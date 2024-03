Lande lægger afstand til Macron-udtalelse, mens udenrigsminister forsøger at uddybe præsidentens holdning.

En række vestlige lande lægger afstand til udtalelser fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om krigen i Ukraine.

Mandag ville præsidenten i forbindelse med et møde blandt vestlige ledere i Paris ikke afvise muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine.

Tirsdag har USA, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Polen og Tjekkiet distanceret sig fra antydningen af, at de kunne finde på at sende landstyrker ind i Ukraine.

- Intet bør udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Rusland ikke vinder, sagde Macron mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Men siden er der blandt andet fra Tyskland kommet en ganske kategorisk afvisning af muligheden for at sende landtropper til Ukraine.

- Der kommer ikke til at være landtropper, ingen soldater på ukrainsk jord sendt af europæiske lande eller Nato-stater, sagde den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, på sidelinjerne af konferencen.

Også Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, afviser, at landstyrker i Ukraine er en mulighed.

- Styrker på landjorden er ikke en mulighed for Tyskland, sagde han til journalister under et besøg i Wien.

Til DR siger Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), om Macrons udtalelser, at det er en "mærkelig drøftelse".

- Der er brug for at give Ukraine den størst mulige opbakning, og det er primært at give den militære støtte, der er nødvendig for, at de kan vinde krigen, siger han til DR.

- Og så er jeg enig med det, Jens Stoltenberg i dag har sagt som Natos generalsekretær, og det er, at der ikke er nogen som helst planer om at sende soldater ind på ukrainsk jord.

Heller ikke Polen har planer om at sende nogen soldater, sagde premierminister Donald Tusk efter et møde i Prag med sit tjekkiske modstykke, Petr Fiala.

Fra Det Hvide Hus i Washington D.C. lyder det, at USA ikke vil sende soldater til Ukraine.

Den franske udenrigsminister, Stephane Sejourne, er tirsdag kommet med uddybende udtalelser efter Macrons udmelding.

Hun siger, at Macron blandt andet tænkte på soldater til specifikke opgaver som minerydning, produktion af våben i Ukraine eller cyberforsvar.

- Det kunne kræve en tilstedeværelse på ukrainsk territorie uden at krydse grænsen til at kæmpe, sagde Sejourne til franske parlamentsmedlemmer.

Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, har til gengæld rost Macron.

De baltiske lande står generelt for en hård kurs over for Rusland.

- Tider som disse kræver politisk ledelse, ambitioner og mod til at tænke ud af boksen, skriver Landsbergis på Twitter.

Rusland advarede tirsdag om, at hvis europæiske Nato-lande sender soldater til Ukraine for at kæmpe, så vil det gøre en konflikt mellem Rusland og Nato uundgåelig.

/ritzau/Reuters