Natten til fredag afholdt Donald Trump sit første pressemøde i to dage.

Og det, præsidenten sagde, fik journalister på tværs af det politiske spektrum til at spærre øjnene op.

Donald Trumps tale var nemlig fyldt med beskyldninger om valgsvindel.

Men der er umiddelbart ingen beviser på, at valget skulle have været fyldt med svindel.

Og det har fået journalisterne på CNN til efterfølgende at kritisere præsidenten for at lyve.

Umiddelbart efter præsidentens tale kunne man også på Fox News - der normalt er positiv over for Trump - afvise, at der skulle være beviser på Trumps påstande om valgsvindel.

Her er nogle af hovedpointerne:

Trump mener, at der er svindel med brevstemmer. Det er der umiddelbart ikke bevis for.

Trump mener, at Demokratisk styrede byer som Detroit og Philadelphia svindler med valgprocessen. Det er der ikke umiddelbart beviser på.

Donald Trump sagde, at han har vundet valget. Men at man forsøger at tage det fra ham. Det er der umiddelbart ikke beviser på.

Trump sagde yderligere, at han regner med en masse søgsmål i de tætte delstater.

Trump sagde, at han måske vil tage nogle af sagerne hele vejen til Højesteret.