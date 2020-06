Laks er en dejlig spise, selv om det meste af laksen er opdrættet i store dambrug og ikke frisk fra havets dybder.

Alligevel udløste det panik i Beijing og resten af Kina, da de statslige medier kunne afsløre, at den nylige opblussen af coronavirus-infektionen kunne spores til et fiskebræt, som blev brugt til at opskære laks.

Det er et faktum, at coronavirussen er sporet til byens kæmpestore fødevaremarked, Xinfadi, som forsyner det meste af hovedstaden med frisk frugt og kødvarer.

Markedet sælger – i modsætning til det langt mindre marked i Wuhan – ikke vilde dyr. Men der sælges fisk på markedet.

En sælger viser sine laks frem på Khlong Toei Market i Bangkok. Foto: MLADEN ANTONOV

Al import af laks fra Europa blev straks indstillet, og supermarkeder og restauranter i Beijing tog hurtig laksen af deres hylder og menuer.

Det blev onsdag annonceret, at en 22-årig mand, der af og til havde renset frosne fisk, var blevet testet positiv for coronavirussen i Tianjin, der ligger i nærheden af Beijing.

Det er dog højst usandsynligt, at laksen har båret på coronavirussen, siger Kinas center for sygdomskontrol til BBC.

På blot en uge er der registreret 150 nye tilfælde af corona-smitte i Beijing, og det har fået bystyret til at slå hårdt ned.

Laksestykker ligger til salg på Khlong Toei Market i Bangkok, Thailand. Foto: MLADEN ANTONOV

Flere partifunktionærer har fået fyresedlen, og kineserne har aflyst over 1.000 fly til hovedstaden.

Det er stadig uklart, hvor coronavirus-smitten kommer fra, for verdenssundhedsorganisationen WHO udtaler, at den ikke kan komme fra fødevarer eller drikke.

'Coronavirus kan ikke formere sig i fødevarer, de har brug for et dyr eller et menneske for at kunne det,' skriver WHO på sin hjemmeside.

80.000 ton afkølet eller frossen laks bliver årligt importeret til Kina fra lande som Chile, Norge, Færøerne og Australien.

Bortset fra Chile er der ikke meget coronavirus i de pågældende lande. Færøerne har ikke haft nogen tilfælde siden 23. april, og alle hidtidige 187 smittede er kommet sig fint over sygdommen.

Norge har afvist, at deres fisk skulle være inficeret, efter at ordrer på laks til Kina blev aflyst i den forgangne weekend.

I Hongkong har centeret for fødevaresikkerhed bekræftet, at 16 eksemplarer på importeret laks fra Chile, Island og Danmark alle er testet negativ for coronavirus.