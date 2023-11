Bare navnet alene siger det hele, 'superior'.

Men der var faktisk slet ikke noget 'overlegent' ved den laks, der ellers blev solgt under den allerfineste – og dermed prismæssigt dyreste – betegnelse.

Det er NRK, der afslører, hvordan tonsvis af et parti af den eftertragtede fiskeart blev fejlhåndteret og derfor ikke vurderet til at være egnet som menneskeføde, men alligevel blev solgt som blandt andet luksuslaks.

Omdrejningspunktet er et parti laks fra et opdrætsanlæg i Alver kommune i Norge, som blev hentet midt i august.

Sædvanligvis skal laks hurtigt tømmes for blod, hvilket sker if forbindelse med aflivningener og er et krav til den opdrættede slags af hensyn til bakterier, kvalitet og dyrevelfærd.

Det skete på slagtebåden 'Seifisk jr.'.

Efterfølgende blev laksepartiet på cirka 60 ton transporteret til Hardanger Seafood AS og inddelt i kategorierne 'superior', 'ordinær' og 'poduktionsfisk'.

Laks er en populær spise. Foto: Eric Piermont/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Laks er en populær spise. Foto: Eric Piermont/AFP/Ritzau Scanpix

60 procent af portionen blev vurderet til at være af den allerbedste kvalitet, 'superior'.

Men så skete der noget.

Kort efter at cirka otte ton udelukkende 'superior'-laks var afhentet af lastbiler, opdagede man hos slagteriet Hardanger Seafood AS, at processen med blodudtømningen tilsynelandende var særdeles mangelfuld.

Stikprøver bekræftede formodningen.

Også Mattilsynet – en norsk variant af Fødevarestyrelsen – havde fået nys om situationen og ankom til Hardanger Seafood AS, hvor man konstaterede det samme.

Nærmest al laks i partiet var enten slet ikke tømt for blod, eller også var processen sket på særdeles mangelfuld vis. Billeder dokumenterede ligeledes, hvordan flere fisk ikke længere var friske.

Anbefalingen var derfor, at alt skulle destrueres eller kun sælges som produktionsfisk – hvilket betyder, at det udelukkende skal bruges i bearbejdede produkter.

Til en langt lavere pris.

Men sådan ville Hardanger Seafood AS og opdrætsselskabet Lingalaks det ikke.

De vurderede, at de oprindelige klassificeringer stadig kunne stå ved magt. Og ifølge Mattilsynet 'er det op til produktionsbedriften at ændre klassificeringen'.

Derfor var de i deres fulde ret til at gøre det.

Og samtlige tilbageværende ton blev hurtigt solgt til Babord Seafood, altså en stor del af det som 'superior'.

Altsammen er endt på det europæiske marked.

»Vi har endnu ikke fået nogle klager over partiet,« oplyser Babord Seafood-vicedirektør Simen Lyng til NRK.

Både Lingalaks og Hardanger Seafood har dog siden ændret deres krav for blødtudømning af laks.