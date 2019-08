En bilist er blevet lagt for had efter, at han vendte sin Audi og kørte væk fra køen efter en dødsulykke via nødsporet - noget som ellers er forbeholdt politiet og redningsmandskabet.

Nu står den unge bilist frem og fortæller, hvorfor han foretog den ulovlige manøvre med de potentielt fatale konsekvenser.

Det tyske medie Bild har fundet frem til den utålmodige bilist, som er 18 år og hedder Mohammed.

Det var i torsdags, han brød alle regler ved at vende sin hvide Audi og forlade køen på en hovedvej i den tyske storby Dortmund via nødsporet - og mod køreretningen.

Den hvide Audi kørte i redningssporet mod trafikken for at komme væk fra trafikproppen. Foto: Andreas Pisarki Vis mere Den hvide Audi kørte i redningssporet mod trafikken for at komme væk fra trafikproppen. Foto: Andreas Pisarki

Men for Mohammed var det tilsyneladende det helt rigtige at gøre i den situation.

»En politibetjent fortalte mig, at man kunne gøre sådan,« lyder Mohammeds forklaring til Bild.

Men enten har Mohammed på det groveste misforstået, hvad denne ikke navngivne politibetjent mente, eller også har politibetjenten fyret noget forfærdeligt vrøvl af.

For nej; det er bestemt ikke lovligt at foretage sådan en manøvre i køen ved et ulykkessted. Heller ikke i Tyskland.

Mohammed blev taget på fersk gerning af talsmanden for brandvæsnet i Dortmund, Andreas Pisarki, som selv sad selv fast i trafikken efter ulykken, hvor en spøgelsesbilist var kørt frontalt ind i en anden bil.

Han tog et billede af Mohammeds hvide Audi, der kørte mod trafikken i redningssporet.

»Jeg tog billedet dels som bevis og dels for endnu engang at gøre det klart for alle, at den slags adfærd på ingen måde kan tolereres og bør straffes,« siger Andreas Pisarki.

Og det bliver den med al sandsynlighed, da også politiet fordømmer den nyslåede bilists ageren.

Mohammed risikerer en bøde på 280 euro (2.090 kroner) en måneds kørselsforbud og to point på sit kørekort.

I Tyskland mister man kørekortet, når der er fratrukket 8 point. Systemet minder om vores eget med klip i kørekortet.

Selve ulykken endte tragisk, da en 69-årig kvinde døde af sine kvæstelser.

Det fremgår ikke, om Mohammed var skyld i forsinkelser fra redningsfolket. Hans efternavn fremgår ikke af Bilds artikel.