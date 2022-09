Lyt til artiklen

Helt bevidst lagde man for nogle dage siden et 'snit' i dæmningen i et forsøg på at dræne noget af vandet væk.

Men det hjalp intet – og trusselsniveauet er fortsat faretruende højt.

Sådan lyder det om den største sø i Pakistan, der som følge af den seneste tids massive regnmængder og en 'monsun på steroider' nu er i fare for at sprænge dens bredder.

Hvis det sker, vil det kunne oversvømme flere tætbefolkede områder i nærheden af Manchar-søen.

Arkivfoto fra Manchar-søen. Foto: STRINGER Vis mere Arkivfoto fra Manchar-søen. Foto: STRINGER

Derfor kastede man sig søndag over et sidste redningsforsøg.

Et forsøg, hvor man bevidst lavede et form for hul i dæmningen for at lede noget af vandet væk fra området. Og et forsøg, man erkender kunne fordrive op mod 100.000 mennesker fra deres hjem, men også redde nogle af de større områder fra at ende under vand.

Desværre mislykkedes det.

For vandstanden i søen, der ligger i den sydlige provins Sindh, er fortsat høj. Faretruende høj:

»Vandstanden ved Manchar-søen er ikke faldet,« fortalte Jam Khan Shoro, der er minister for vandanliggender i Sindh-provinsen, til Reuters mandag.

Han afviste samtidig at sige noget om, hvorvidt man vil foretage nye forsøg på at dræne vand fra søen.

Oversvømmelserne, der skyldes ekstreme mængder regn og smeltende gletsjere i Pakistans nordlige bjergregioner, har ført til en voksende humanitær krise i landet.

Vandmasserne har berørt 33 millioner mennesker, og mindst 1.290 personer er omkommet. Herunder 453 børn.

Landets premierminister, Shahbaz Sharif, rejste mandag til Sindh for at vurdere skaderne.

Regionen producerer halvdelen af landets mad, men 90 procent af dens afgrøder vurderes nu til at være ødelagt, mens hele landsbyer er blevet skyllet væk af vandet.