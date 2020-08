Hendes budskab var ikke til at tage fejl af.

Michelle Obamas tale natten til tirsdag på førstedagen for Demokraternes konvent var en lang kritik af den siddende amerikanske præsident, Donald Trump. Men hun havde også et mere subtilt budskab. Et budskab, hun bar helt tæt på kroppen. Helt bogstaveligt.

I sin tale, der afsluttede førstedagen af det event, som ender med, at Joe Biden officielt nomineres som partiets præsidentkandidat, lagde hun ikke skjul på sin foragt for Trump.

»Når vi ser mod Det Hvide Hus for lederskab, trøst eller orden, så får vi kaos, splittelse og fuldstændig mangel på empati,« sagde den tidligere førstedame.

»Så lad mig sige det klart. Donald Trump er den forkerte præsident for vores land. Han er ude, hvor han ikke kan bunde. Han kan ikke være den, vi har brug for, at han er. Tingene kan blive meget værre, hvis vi ikke ændrer det ved dette valg. Hvis vi vil afslutte dette kaos, så skal vi stemme på Joe Biden,« uddybede Michelle Obama.

I talen lagde Michelle Obama også vægt på, at valget i 2016 kunne være endt meget anderledes, hvis flere amerikanere havde stemt.

»Et præsidentvalg kan afsløre, hvem vi er. For fire år siden valgte for mange mennesker at tro, deres stemme ikke betød noget. Måske var de trætte, måske troede de, at resultatet ikke ville blive tæt, måske var der for mange forhindringer.«

»Uanset årsagen, så endte det valg med at sende en person (Donald Trump, red.) i Det Hvide Hus, som tabte med tre millioner stemmer nationalt. I en af de delstater, der endte med at blive afgørende, handlede det kun om to stemmer pr. distrikt. Og vi har alle levet med konsekvenserne siden,« sagde Michelle Obama.

Dermed understregede hun ganske tydeligt, hvor vigtigt det efter hendes mening er, at folk stemmer ved præsidentvalget til november.

Og måske netop derfor havde hun i dagens anledning valgt en speciel detalje i sin beklædning:

Rundt om halsen havde Michelle Obama nemlig fire bogstaver hængende: 'VOTE' eller 'stem' på dansk.

Michelle Obama havde en halskæde med ordet 'VOTE' rundt om halsen under sin tale. Foto: DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION HANDOUT

En lille understregelse af, hvad hun mener er vigtigt for at få Joe Biden i Det Hvide Hus.

Og historisk har hun en pointe. For Demokratiske præsidentkandidater kræver det ofte et højt stemmetal, hvis der skal være en chance for at vinde.

Eller som Anders Agner Pedersen, chefredaktør hos Kongressen.com, sagde til B.T. tidligere:

»Det er svært at flytte stemmer over midten i USA. Så det handler om at få mobiliseret sine vælgere. Få dem op af sofaen og hen på valgstederne. Og der er Republikanerne oftest bedst. Når en demokrat vinder, så er det typisk, når de får gang i en bevægelse, som vi så det med Obama.«