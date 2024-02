Der har ventet en uventet skæbne for de russere, der har offentligt har valgt at mindes den afdøde oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Flere er således blev tvunget til at lade sig indskrive til hæren.

Det skriver de uafhængige russiske medier Meduza og Moscow Times, der citerer flere små ligeledes uafhængige nyhedskanaler på Telegram.

»De arresterede mig, mens jeg var ved at lægge blomster. De idømte mig tre dages fængsel, og de gav mig indkaldelsen inden min løsladelse,« fortæller eksempelvis en 27-årig mand:

En mand bliver arresteret for at have lagt blomster for Aleksej Navalnyj i Sankt Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En mand bliver arresteret for at have lagt blomster for Aleksej Navalnyj i Sankt Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

»Indtil da havde jeg haft en ren straffeattest, og jeg skal melde mig inden 27. februar.«

Det skete i Sankt Petersborg.

En anden mand er citeret for at sige:

»To timer inden vores løsladelse, tog de os med ind i et værelse, hvor nogle mænd sagde, at de ville brække vores fingre, hvis ikke vi skrev under på papirerne,« lyder det:

Der bliver lagt blomster for Putin-kritikeren. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Der bliver lagt blomster for Putin-kritikeren. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der var en kvinde, der sagde 'kæmp for mig, drenge'.«

I alt skulle medierne have kendskab til seks personer, der er blevet arresteret for at lægge blomster til minde for Aleksej Navalnyj – og efterfølgende være blevet tildelt militærtjeneste.

Det var i fredags, at nyheden om Putinkritikerens død blev meldt ud af de russiske fængselsmyndigheder.

Han tilbragte sine sidste dage i en straffekoloni i Sibirien.

Blomsterne er også blevet fjernet igen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Blomsterne er også blevet fjernet igen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

På trods af det russiske regimes markant afstandtagen fra Aleksej Navalnyj er han siden blevet mindet flere steder i landet.

Der har ligeledes været adskillige arrestationer i mange byer.