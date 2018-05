Mandag morgen blev en mand i 20'erne fundet død bag en væg til et kvindetoilet i et canadisk storcenter. Nu udelukker politiet, at der skulle ligge en kriminel handling bag.

Det skiver BBC.

En håndværker fik sig mandag morgen noget af et chok, da han fjernede et panel i væggen på kvindernes toilet i et storcenter i den canadiske by Calgary for at reparere et af toiletterne. Bag væggen fandt han liget af en mand, der menes at være i 20'erne.

Siden har politiet efterforsket sagen og er nu kommet frem til, at manden formentlig selv kravlede over en lille væg ved kvindernes toilet fredagen forinden, hvorefter han endte med at sidde fast og til sidst døde.

»Det antages, at offeret klatrede over en lille væg, der var bag toiletterne og fjernede et ventilationsdæksel, der var placeret over væggen,« siger det lokale politi ifølge BBC.

De tilføjer, at manden klatrede ind mellem væggen i storcenteret via ventilationsskakten og endte således med at sidde fast.

Det vides ikke, hvorfor manden valgte at kravle ind i ventilationsskakten.

Politiet ønsker ikke at offentliggøre den afdøde mands identitet.