En amerikansk pige på 15 år, som frygtedes at være stukket af ned en ældre mand, hun mødte på Snapchat, er fundet død ganske få uger efter, hun var vendt hjem igen.

Pigen, Heaven Ray Cox, forsvandt fra sit hjem i Texas i november sidste år.

Hendes forældre frygtede, at hun var stukket af til Californien med en mand, der var betydeligt ældre end hende. Det skriver The Sun.

Forsvindingsnummeret udløste en fire dage lang jagt på den mystiske mand over hele USA, men hun blev senere fundet i god behold hos nogle venner i Louisiana.

Nu fortæller hendes mor Tammy Day Cox, at hun pludselig har mistet sin datter.

»Vore søde Heaven har forladt os for at være hos Jesus denne eftermiddag, omkring kl. 16.00. Nogle klare lys er ikke ment for denne mørke og grusomme verden....Syng med englene, søde pige. Jeg elsker dig,« skiver moderen den 3. februar på Facebook.

Den 25. november opdagede forældrene, at deres datter, der var maniodepressiv, var forsvundet. De troede, hun havde sovet over sig, men fandt i stedet en seddel med besked om, at hun var væk.

Moderen troede, at manden fra Californien ville samle datteren op i San Antonio, hvor han var på Thanksgiving-ferie.

»Manden, hun har talt med på Snapchat, er et rovdyr. Han har manipuleret hende i et stykke tid, og i hendes tilstand tror hun, at han er hendes ven,« siger moderen.

»Hun har efterladt en farvelbesked til hendes far og jeg, og hun skriver, at hun ikke har nogen telefon. Jeg er sikker på, at han har taget den fra hende.«

Sheriffen i Orange County siger, at det ser ud til at teenageren stak af på egen hånd.

Politiet har aldrig bekræftet at det såkaldte Snapchat-rovdyr har været involveret.

Venner og familie giver Tammy Day Cox kondolence på Facebook, efter hun har skrevet, at Heaven ikke er med dem længere.

Charlean Linsey skriver: »Må Gud omfavne Jer med sine arme. Knus og Bønner.«

Felicia Marie Hippler skriver: »Hun var sådan en smuk pige. Jeg husker da jeg først så hende, hun var så lille og allerede så vidunderlig. Jeg håber, hun har fundet fred, og jeg beder for jer.«