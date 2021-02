En kvindelig lærer fra Florida i USA havde i løbet af to år et seksuelt samvær med en elev. Som en del af samværet havde eleven og læreren sex i hendes klasseværelse, oplyser politiet.

Den 35-årige lærer Hayley Morgan Hallmark var fodboldtræner på skolen i Niceville, og hun blev anholdt i fredags, sigtet for at opføre sig uterligt over for en elev, som hun ellers havde opsynet med. Det skriver New York Post.

Det nu 17-årige offer fortalte efterforskerne i torsdags, at hun gik i 8. klasse på skolen, da hun og Hallmark begyndte at sende beskeder til hinanden i august 2017. Det oplyser en betjent fra Okaloosa County.

Et år senere begyndte parret at dele seksuelle ting. Da eleven var 15 år gammel og begyndte 9. klasse, delte hun og Hayley Hallmark nøgenfotos, og de talte på Snapchat om at kæle sammen, fremgår det af en politirapport.

Hun dyrkede også sex med læreren, når hun hjalp hende med at træne fodboldholdet, efter skoletiden var forbi, står der i rapporten.

'Hun forklarede, at den sigtede og hun selv ville gøre disse ting i klasseværelset, ved at dreje klasseværelses kameraer væk og læne sig op ad døren, så ingen kunne komme ind,' hedder det i rapporten som avisen har fået fat i.

Den unge pige siger også, at hun og læreren dyrkede forskellige former for sex i begge deres hjem.

Elevens mobiltelefon blev undersøgt, og det bekræftede, at de to havde haft 'et upassende forhold'. Det forhold varede indtil august 2020, siger myndighederne.

Hayley Hallmark fik administrativt orlov fra sin lærergerning torsdag, en dag før hun blev anholdt af politiet, oplyser betjentene.

Hun mister efter al sandsynlighed også sin løn på grund af sagen. Siden mandag sidder hun i fængsel i Okaloosa County med en kaution på 123.000 kroner.