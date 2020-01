En lærer fra den amerikanske stat New Jersey er blevet arresteret, sigtet for at have haft sex med hele seks mandlige elever.

Hun har erklæret sig skyldig i tre tiltaler om kriminel seksuel kontakt.

Den 40-årige Nicole Dufault blev oprindeligt tiltalt af en jury i februar 2015 – men først nu er der kommet en afklaring på sagen.

Hun har fået en afgørelse med anklagerne i Essex County, netop som hendes retssag skulle til at begynde, ifølge NorthJersey.com.

Den tidligere lærer blev arresteret i september 2014, for påståede stævnemøder med elever i alderen 14 og 15 år.

Nicole Dufault havde dyrket sex med dem ved adskillige lejligheder i perioden 2013 til 2014. Det påstod i hvert fald anklagerne fra Essex County.

De samme anklagere sagde også, at hun var blevet fotograferet, mens hun gav en af drengene oralsex. En anden af drengene var lige i nærheden.

Det er meningen, at Dufault skal have sin dom den 8. juni.

Som en del af aftalen med anklagerne skal hun også registreres som en sexforbryder. Det betyder, at hun må opgive at være lærer fremover.