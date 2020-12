Noget var helt galt i lejligheden i Haninge allerede for 28 år siden.

Det var der flere, der bemærkede.

»Han var altid beskidt og lugtede gammelt. Jeg kan huske, at jeg en gang imellem græd, når jeg gik hjem fra skole, for jeg synes, at det var så synd for ham. Han var et smertensbarn.«

Sådan fortæller en tidligere lærer til en svensk avis om den dreng, hun kendte for mange år siden, og som forleden blev fundet i en lejlighed uden for Stockholm.

”Minns att jag grät på väg hem från skolan” • Läraren berättar för Aftonbladet om oron för instängde sonen https://t.co/1Nw6G3IKYw — Aftonbladet (@Aftonbladet) December 2, 2020

Nu er han blevet en voksen mand, som stort set ikke har set andre end sin mor de seneste mange år.

Men var det en syg form for kærlighed? En psykisk syg mors forsøg på at beskytte sin elskede søn? Eller slet og ret mishandling og vanrøgt af et barn?

Spørgsmålene står i kø, efterhånden som detaljerne om den indespærrede mand kommer frem.

Søndag aften fandt en af mandens søstre ham siddende stærkt underernæret og med sår over det meste af kroppen i deres fælles barndomshjem i byen Haninge syd for den svenske hovedstad.

Foto: Claudio Bresciani

Sagen om den nu 41-årige svenske mand har i den grad rystet Sverige.

Hans 70-årige mor blev anholdt og sigtet for at have holdt ham indespærret og afsondret fra det omkringliggende samfund i omkring 28 år – altså siden han var teenager. Moderen er fortsat sigtet, men nu løsladt i sagen.

Men efterhånden tegner der sig et billede af, at manden ikke blot er blevet udsat for vanrøgt af sin egen mor.

Noget tyder også på, at det sociale system har fejlet fatalt.

Politiets teknikere på vej ind i ejendommen. Foto: Claudio Bresciani / TT

I hvert fald bringer den svenske avis Aftonbladet onsdag et interview med en lærer, der underviste ham i folkeskolen.

Efter lærerens udsagn at dømme, var der ikke bare adskillige alarmklokker, der bimlede, allerede da manden var barn. De sociale myndigheder blev efter alt at dømme også underrettet om, at der var noget helt galt i familien.

»Vi havde møde med alle ansvarlige, og dengang sagde jeg, at jeg var dybt bekymret for ham. Jeg ønskede virkelig, at vi skulle gøre det bedste for ham, så han skulle havde det godt i skolen. Efter jeg havde rapporteret til skoleledelsen, gik jeg ud fra, at de ville handle, for mit indtryk var, at de virkelig tog dette alvorligt,« husker den pensionerede lærer, som Aftonbladet omtaler med intetkønsformen 'hen'.

Da drengen pludselig forsvandt fra skolen, formodede læreren, at det var et godt tegn. Den pågældende var overbevist om, at det siden var gået drengen godt. Derfor er den tidligere underviser også dybt chokeret over de historier, der er i denne uge har ramt forsiderne af aviserne.

Politiet har gang i omfattende undersøgelser af mor og søns hjem. Foto: 10090 Claudio Bresciani / TT

Læreren mindes drengen som stille og forsømt. En, som ikke ville være til besvær. Han var der bare.

For eksempel var han altid usædvanlig sulten, når klassen havde hjemkundskab.

Moderen var ifølge læreren »ikke specielt stabil«.

I begyndelsen af ugen forlød det, at det var en kvindelig slægtning, der fandt manden i lejligheden i søndags, mens moderen var indlagt på hospitalet.

Bag denne dør i en ejendom i Haninge, syd for Stockholm, blev en nu 41-årige mand holdt skærmet fra omverdenen i flere årtier. Det var mandens egen mor, der holdt ham i et jerngreb. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Nu viser det sig, at det var mandens søster, og hverken hun eller den øvrige familie har haft kontakt med ham i over 20 år.

Søsteren tegner et billede af en overbeskyttende mor, som på et tidspunkt mistede en anden søn. Da den nu 41-årig mand kom til verden, fik han samme navn som den afdøde bror, og moderen fortalte ham, at han var den døde søn, som var vendt tilbage til hende.

Politiet er nu i fuld gang med tekniske undersøgelser af lejligheden og afhøringer af moderen.

Hun nægter sig skyldig.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Hendes voksne søn blev kørt direkte på hospitalet og opereret.

Hans gamle lærer håber på en lykkelig udgang på tragedien.

»Jeg håber af hele mit hjerte, at han kan få en form for liv efter alt det skrækkelige, han har oplevet. Det her burde ikke kunne ske.«