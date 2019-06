Et ægtepar fra Pensylvanien i USA er fundet skyldige i at have sexmisbrugt en tidligere elev.

Den 30-årige Nicodemo Baggetta og han kone på 37, Ruth Ann Baggetta blev fundet skyldige onsdag af en jury i Lackawanna County.

Den skulle blot bruge 90 minutter for at nå frem til kendelsen om sexmisbruget af den nuværende 19-årige elev.

Nicodemo Baggetta begyndte at misbruge eleven da hun kun var 16 år gammel.

Teenageren fortalte juryen at Baggettas kone ikke alene vidste om, at de havde sex, men at hun faktisk opfordrede dem til det. Det skriver New York Post.

Hun fortalte tidligere efterforskerne, at Ruth Baggetta var med på alle slags seksuel kontakt Nicodeme Baggetta ønskede med eleven, så han kunne 'få det ud af systemet' før de to blev splejset.

Mens hun havde et forhold til læreren, så gik både Ruth og eleven med til at have sex med ham samtidigt.

»Disse lærere var rovdyr,« fortalte en af anklagerne efter dommen. »Det er helt klart uacceptabelt og jeg tror at juryen er enig i den sag.«

Det seksuelle forhold ophørte i december 2017. På det tidspunkt blev de to lærere gift.

Parret blev arresteret i marts 2018 efter at den tidligere elev fortalte en terapeut, at hun havde været i send med Nicodemo Baggetta.

Han og konen blev begge ledt ud fra retssalen iført håndjern, efter at dommeren tilbagekaldte deres kaution

De påstod begge undervej i retssagen, at de lod eleven overnatte hos dem, men de insisterede på at det skete for at hjælpe hende med problemer i familien.

De agter begge at appellere dommen, som ellers kan føre til en straf på syv års fængsel.

I Pensylvanien siger retningslinjerne for den anbefalede straf dog, at den skal være mellem tre og 12 måneder.