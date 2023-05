En opsigtsvækkende sag udspiller sig lige nu i Florida, USA, efter en 5. klasse forleden fik lov at se Disney-film.

Klassens lærer er nemlig siden blevet anmeldt til politiet og efterforskes i øjeblikket, da hun bliver anklaget for indoktrinering.

Det skriver The Guardian.

Sagen er den, at klassen så Disney-filmen 'En forunderlig verden'.

Ifølge læreren, Jenna Barbee, skulle de se filmen, fordi det havde relevans til pensum, da klassen havde haft om jordvidenskab og økosystemer. Filmen handler om en gruppe opdagelsesrejsende, som leder efter en bestemt plante.

Men det er noget helt andet, som har taget fokus.

I filmen møder man nemlig Ethan, som er homoseksuel, og som er forelsket i en anden, mandlig karakter i filmen. Og det er det, politiefterforskningen bunder i.

Jenna Barbee har efterfølgende udsendt en seks minutter lang video på TikTok, hvor hun giver sin version af sagen. Her siger Barbee, at det er en mor til en af eleverne i klassen, som har anmeldt hende til den lokale skolebestyrelse.

I videoen siger hun også, at LGBTQ-emnet aldrig var årsagen til at se filmen – og hvis det var, forstår hun ikke problemet:

»Jeg har en masse elever i femte klasse, der er kommet til mig – længe før de vidste noget om denne film – og taler om, hvordan de er en del af LGBTQ-samfundet på den ene eller anden måde.«

»Det er ikke en stor sag for mig. Så jeg har bare kaldt det fantastisk. Jeg presser ikke nogen. Jeg er sådan set bare accepterende. Det er, hvad jeg gør,« siger hun ifølge The Guardian.

Men sådan ser dele af skolebestyrelsen ikke på det. Ifølge disse er det ikke en lærers opgave at påtvinge et barn deres tro.

»Ved at tillade film som denne hjælper lærere med at åbne en dør for samtaler, der ikke burde have nogen plads i klasselokalet,« lyder det fra et medlem af skolebestyrelsen.

Jenna Barbee er stadig ansat, mens efterforskningen står på.

Florida indførte sidste år en omdiskuteret lov, der forbyder skoler at have kønsidentitet eller seksuel orientering i skolen.

Denne lov gælder til og med 3. klasse.

Jenna Barbees klasse hører altså ikke inden for aldersgruppen, men alligevel bliver det nu undersøgt, hvorvidt visningen af filmen har været inden for grænsen.