En amerikansk lærer, der har arbejdet i adskillige år i Den Dominikanske Republik i Caribien, er fundet kneblet og myrdet i, hvad politiet mener er, et røverisk overfald i hjemmet.

Den 63-årige Patricia Ann Antón, der boede fast på øen og levede af at være lærer, blev fundet død i sit hjem i Puerto Plata tirsdag morgen.

Hendes hænder og fødder var bundet sammen på ryggen, og politiet mener, at hun døde af at blive stranguleret, rapporterer den lokale avis Lopez Doriga.

Der var også tegn på, at kvinden, der kommer fra i Michigan, USA, havde været udsat for tortur.

Patricia Ann Antóns pas og kørekort. Foto: CEN

Patricia Antón blev fundet på sengen med en kneble i munden, fortæller Fank Felix Duran fra det dominikanske national politi.

Flere ting var fjernet fra hjemmet. Hendes mobiltelefon, laptop og plasma-tv'et var væk, og der var tegn på, at hendes skuffer var blevet rodet igennem.

Det fik politiet til at tro, at hun var blevet dræbt under et røveri, men der var ingen tegn på indbrud.

Det tyder på, at Antón blev dræbt af en hun kendte, mener Duran.

Patricia Ann Antón. Foto: Facebook

Myndighederne er i gang med at undersøge sagen, men foreløbig er der ikke foretaget nogle anholdelser.

Patricia Antón var oprindeligt født i Italien. Hun underviste i engelsk i skolen i Cabarete, ifølge hendes Linkedin.

Cabarete ligger i et af Den Dominikanske Republiks fattigste kvarterer, og hun havde arbejdet der i seks år.

»Patty var en af de slags lærere, som vores datter ville løbe hen til for at give hende et kram. Hun behandlede ethvert barn som et af sine egne,« skrev Demeter Russafov Dharma i en artikel i Dominican Today, der beskrev hendes død.

»At opdage, at hendes liv så tragisk blev afsluttet, på en så grusom måde, bringer så meget smerte og sorg,« tilføjede han.

I mellemtiden er hendes krop blevet sendt til retsmedicinerne i byen Santiago De Los Caballeros for at få lavet en obduktion.

Drabet på Patricia Antón er i øvrigt det seneste i en hel række drab på amerikanere på øen i Caribien. Det får nogle mennesker til at råbe vagt i gevær på Dominican Todays hjemmeside: