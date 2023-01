Lyt til artiklen

Det sendte chokbølger gennem den amerikanske delstat Virginia, da en seksårig elev i fredags skød sin lærer i et klasselokale.

Nu er det nyt om den kvindelige lærers tilstand.

For ifølge myndighederne viser Abby Zwerner, som er i 30erne, 'tegn på forbedring' og er i stabil tilstand, efter at hun pådrog sig skader, der i første omgang er blevet beskrevet af myndighederne som livstruende.

Hun er dog fortsat indlagt på hospitalet, skriver Sky News.

Skyderiet fandt sted i et klasselokale på Richneck Elementary School, hvor den seksårige elev affyrede et skydevåben mod sin lærer efter et 'skænderi.'

Politiet i Newport oplyser ifølge Reuters, at man stadig er i gang med efterforskningen for at finde ud af, hvor skydevåbnet kommer fra, og hvad den nærmere situation har været.

En ting, er politiet dog ikke i tvivl om – der var ikke tale om »en tilfældig skudepisode.«

Ifølge Phillip Jones, der er borgmester i byen, skal skudepisoden ses som »et rødt flag for landet«. Man anslår nemlig, at der i løbet af sidste år var cirka 44.000 dødsfald i USA, som havde en relation til skydevåben.

Lovgivningen i Virginia tillader ikke at retsforfølge seks-årige som voksne, og drengen er desuden for ung til at blive varetægtsfængslet.

Det vil dog være muligt for en ungdomsdommer at fratage forældrene forældremyndigheden og placere barnet i de sociale myndigheders varetægt.

Ingen elever er blevet såret i forbindelse med fredagens skudepisode, og de er blevet tilset af krisepsykologer.