En amerikansk lærer fra Californien, som bliver beskyldt for at have sex med en elev, opildnede drengen med provokerende tekster.

'Jeg kan ikke trække vejret uden dig,' lød en af dem, ifølge en rapport.

Elvia Gonzalez var en 40-årig matematiklærer ved McFarland High School, og hun afslørede sine følelser for eleven i endnu en besked.

'Jeg er kun din,' skrev Elvia Gonzalez i teksten. Det skriver New York Post.

Teenageren har fortalt politiet, at han startede med at tale med Gonzalez i august, hvor hun tilbød at blive ekstralærer for ham.

De udvekslede telefonnumre og begyndte at mødes uden for skolen, sagde han.

Det udviklede sig hurtigt til et fysisk forhold, hvor Gonzalez og eleven dyrkede sex i lærerens bil, efter at hun havde samlet ham op.

Sidste gang det skete, var det uden kondom, og kun en uge før, hun blev anholdt den 12. oktober.

Parret gik også i bad sammen i Gonzalez' hjem, når børnene ikke var hjemme, fortalte den unge elev efterforskerne.

Deres forhold blev afsløret, da en fra skolen så en tekst på teenagerens telefon fra en, der kaldte sig 'Elvia'.

I teksten blev der spurgt, 'om ikke eleven havde lyst til at spise morgenmad med hende'. Så faldt hammeren, og eleven gik til bekendelse.

Han indrømmede, at det var Gonzalez, som havde sendt ham beskeden, og han gav skolens rektor lov til at se beskederne.

Elvia Gonzalez er indtil videre blevet sendt på 'administrativ orlov'.

Hun kan se frem til en tiltale om ulovlig sex med en mindreårig.