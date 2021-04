En skolelærer i Texas tog et billede af hendes fod, der hviler på en sort elevs nakke for at 'skræmme'.

Eleven havde ikke fået afleveret sin aflevering, hvorfor læreren lavede et opstillet billede med hendes fod på den tiårige drengs nakke.

Billedet blev sendt til drenges forældre, hvilket fik faren til at kontakte en lokal journalist. Drenges far var mildest talt »rasende« over det opstillede billede, skriver New York Post.

Kort tid efter blev kvinden, hvis navn ikke er offentliggjort, suspenderet fra folkeskolen i Greenville omkring Dallas.

Billedet blev sendt til forældrene samme dag, som Derek Chauvins retssag tirsdag 20. april, hvor den tidligere politimand blev kendt skyldig i mordet på George Floyd.

Billedet kunne i den sammenhæng godt sættes i forbindelse med hele George Floyd-sagen, hvor Derek Chauvin velkendt havde sit knæ på George Floyds nakke i ni minutter, som til sidst også endte med at koste Floyd livet.

Skolen vil have et møde i næste uge, hvor de vil beslutte, hvad der skulle ske med læreren fremadrettet – hun valgte dog fredag 23. april at opsige sin stilling.

Modsat den 10-årige drengs far, så synes moren ikke, at billedet var slemt.