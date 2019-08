Man kan bruge et lille kamera til mange ting. Mange lovlige ting. Men man kan også bruge det til ulovlige ting, såsom at optage levende billeder fra et badeværelse.

En tidligere lærer fra Missouri har indrømmet, at han i hemmelighed har filmet teenagere i badeværelset i husets kælder i fem år. Det oplyser den føderale anklagemyndighed.

Den 39-årige William Derek Williams erklærede sig mandag skyldig i at producere børneporno. Det skriver avisen New York Post.

Han erkendte, at han gentagne gange optog tre drenge, der ikke var gamle nok, i hjemmet i Cameron mellem januar 2013 og september 2018.

Williams var lærer på den lokale Cameron High School på det tidspunkt.

Han blev afsløret, da et offer på 15 år i september 2018 fandt et skjult kamera i Williams badeværelse. Det var designet til at se ud som en telefonoplader.

Efter han åbnede tingesten, fandt teenageren et mikro SD-kort.

Han puttede det ind i sin egen telefon, for at se indholdet – og fandt en hemmelig optagelse af sig selv!

Teenageren overleverede tingene til politiet, som senere beslaglagde en computer og et SD-kort fra mandens hjem. Det skriver avisen Kansas City Star.

På computeren fandt efterforskerne pornografiske videoer af de to andre teenagere. De var mellem 14 og 16 år, og blev, uden at vide det, filmet i kælderens badeværelse.

Williams kan se frem til en minimumsstraf på 15 år i et føderalt fængsel uden mulighed for at slippe ud før tid. Han kan i værste fald få hele 30 års fængsel.