En kvindelig lærer fra staten Maryland i USA gav angiveligt en af sine teenageelever masser af isvafler og sprut – og i slutningen af maj havde hun sex med ham i sine bedsteforældres hus. Det er i hvert fald den påstand, som politiet i Maryland nu undersøger.

Hun overgav sig til politiet mandag, efter en elev fra hendes skole havde fortalt politiet, at de mødtes forskellige steder for at dyrke sex, efter de havde udvekslet telefonnumre på skolen.

Den 25-årige lærer Alexis Mercedes Boberg brugte også snapchat til at kommunikere med den unge elsker, skriver politiet i Anne Arundel.

Beskederne blev hurtigt seksuelle, og læreren begyndte at sende meget eksplicitte fotos.

Boberg tog desuden sin unge elsker og en ven med på en tur til en kiosk, hvor de købte isvafler. Det skriver New York Post.

Derefter kørte de videre til en alkoholforretning, hvor hun købte miniflasker med rom, som de drak, før de kørte videre. Det fremgår af politiets efterforskning.

Politiet oplyser ikke alderen på teenageren, men det er en kendsgerning, at han mødtes med Alexis Merecedes Boberg den 24. maj ved hendes bedsteforældres hus.

Han ventede tålmodigt udenfor, indtil Boberg fik trukket ham ind i soveværelset, hvor de havde sex. Det har han fortalt politiet.

Nogle dage senere mødte Boberg teenageren igen i et indkøbscenter, før de trak sig tilbage til hendes bil for at dyrke sex.

Hele historien kom frem 5. juni, hvor politiet blev informeret af eleven og hans mor om begivenhederne på skolen, hvor læreren også har klasser.

Moderen bad den næste dag retten om at holde Boberg væk fra hendes søn.

Alexis Boberg er blevet tiltalt for at have sex med eleven og for, sammen med de andre, at have drukket alkohol på et offentligt sted

Hun trådte for første gang frem for en dommer mandag, og hun blev løsladt. Bliver hun dømt, venter der op til et års fængsel for hvert sexovergreb.

Ifølge sin advokat, Peter O'Neill, agter hun at erklære sig for ikke skyldig i anklagerne.