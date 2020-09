Franske Sylvain Helaines krop, ansigt og tunge er dækket af tatoveringer. Det har nu kostet ham jobbet.

Jobbet som lærer i en børnehave han har haft i adskillige år. Men til sidst blev Helaines udseende for meget for børnehaven, der sendte en fyreseddel i Helaines retning.

Det fortæller han til Reuters.

Fyringen bunder i henvendelse fra et forældrepar til en tre-årig dreng. Drengen, som ikke har haft noget at gøre med Sylvain Helaines, oplevede at få mareridt efter at have set Sylvain Helaines tilbage i 2019.

Sylvain Helaine må ikke længere arbejde med børn under 6 år. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Sylvain Helaine må ikke længere arbejde med børn under 6 år. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Det fik forældreparret til at sende en klage til myndighederne, hvilket børnehaven, Docteur Morere Elementary School, tæt på den franske hovedstad Paris, tog konsekvensen af.

En måned senere blev Sylvain Helaines informeret om, at han ikke længere måtte arbejde med børn under seks år, hvorfor han blev afskediget fra børnehaven. Noget, der kom bag på den 35-årige lærer.

»Alle mine elever og deres forældre har altid haft det fint med mig, fordi de kender mig. Det er kun, når folk ser mig på afstand, at de frygter det værste,« siger han.

Sylvain Helaine begyndte at få sine første tatoveringer som 27-årig og skønner, at han har tilbragt omkring 460 timer på sine tatoveringer, som han kalder for sin passion. Derudover har fået opereret sine øjne, så de hvide områder er væk – og i stedet er helt sorte.

Sylvain Helaine elsker sit job – og vil fortsætte med at undervise. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Sylvain Helaine elsker sit job – og vil fortsætte med at undervise. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Episoden med børnehaven får dog ikke Sylvain Helaine til at betvivle sit erhverv. Tværtimod.

»Jeg er folkeskolelærer. Jeg elsker mit job.«

Sylvain Helaine håber samtidig at kunne lære sine elever en accept af mennesker, der adskiller sig fra normen. På den måde håber han, at de i fremtiden vil være mindre racistiske, homofobiske og generelt mere åbne, siger han.

En talsperson fra Docteur Morere Elementary School har over for Reuters bekræftet hændelsen. Personen siger videre, at 'personer under seks år kan blive skræmt af tatoveringer', hvorfor man tog beslutningen om at fjerne Helaine.

Sylvain Helaine arbejder fortsat på samme skole – nu med børn fra seks år og op efter.