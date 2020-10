Da den 47-årige lærer Samuel Paty fredag blev myrdet på åben gade i en forstad til Frankrig, måtte politiet efterlade gerningsstedet i al hast.

Det betød, at naboerne i området blev vidne til et uhyggeligt syn.

Det skriver det norske medie VG, som er i Paris og har talt med folk i området.

Det var omkring klokken 17, drabet fandt sted i Paris-forstaden Conflans-Saint-Honorine.

Ikke langt fra den skole, hvor Samuel Paty 7. oktober viste en 7. klasse billeder af det, der skulle være den islamiske profet Muhammed, blev han halshugget.

Gerningsmanden råbte »Allahu akbar«, Allah er stor på dansk, og dermed syntes motivet at være klart.

Samuel Paty skulle myrdes for at have begået den synd at vise et billede af profeten, hvilket er forbudt inden for Islam.

Det voldsomme drab fik hurtigt opmærksomhed i Frankrig, hvor præsident Emmanuel Macron er gået ind i sagen.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, ved den skole, hvor Samuel Paty underviste.

Ikke kun fordi det er det 33. islamiske terrorangreb i Frankrig siden 2017, men også fordi der er tale om en lærer, der udøvede retten til fri tale. To vigtige ting i det franske samfund:

Uddannelse og fri tale.

Allerede et døgn senere er adskillige anholdt i forbindelse med drabet.

Det gælder blandt andet et forældrepar til en elev i den 7. klasse, hvor Samuel Paty fremviste billedet af profeten. Forældreparret havde angiveligt kritiseret læreren voldsomt efterfølgende. Selv havde Paty sagsøgt flere af dem, som havde været hans mest markante kritikere.

Hundredvis af blomster og lyd ved Samuel Patys arbejdesplads.

Inden drabet fandt sted, havde den 18-årige gerningsmand med Tjetjensk baggrund spurgt en række elever på skolen, hvor han kunne finde Paty.

Da han fandt frem til læreren, skar han halsen over på ham.

Og det var sådan, politiet fandt den afdøde lærer. Og det var umiddelbart sådan, de måttet efterlade ham, da jagten på gerningsmanden gik ind.

Det fortæller vidner i lokalområdet til VG.

Efterfølgende har flere vidner og naboer til drabet søgt krisehjælp, da de så Samuel Patys krop med det afhuggede hoved liggende ved siden af.

»Der var flere, som kørte forbi liget af offeret. Han blev efterladt der alene af politiet, som måtte jage gerningsmanden,« siger en talsperson ved et nærliggende krisecenter til avisen.

Macron besøgte fredag aften forstaden til Paris, skolen, hvor Paty underviste, og stedet, hvor han blev brutalt dræbt:

»En af vores medborgere er blevet myrdet i dag, fordi han underviste; fordi han lærte sine elever om ytringsfriheden, om friheden til at tro eller ikke at tro. De vil ikke komme igennem. Den formørkede vold, som de benytter sig af, vil ikke vinde. De vil ikke splitte os,« sagde Macron