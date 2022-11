Lyt til artiklen

Elon Musk har købt aktiemajoriteten i Twitter og straks lavede han ændringer, som ikke er faldet i alles smag.

En af de ting har været, at en massefyring er iværksat og så har han indført en betalingsordning på det ellers gratis medie.

Men udrulningen af ​​sin bebudede abonnementstjeneste ser ud til at blive forsinket. Det skriver The New York Times, der bringer nyheden på baggrund af et internt notat i virksomheden.

Ifølge notatet er abonnementstjenesten, hvor brugere kan betale otte dollar for en verificeret konto, udskudt til efter det amerikanske midtvejsvalg, som finder sted tirsdag den 8. november.

Før indsigelsen skrev nyhedsbureauet AP, at indførelsen af ​​abonnementstjenesten kunne føre til forvirring og øget desinformation forud for kongresvalget i USA.

Elon Musks beslutning om at erhverve sig Twitter har langt fra været et positiv eventyr.

Cirka halvdelen af Twitters 7500 ansatte har modtaget en fyreseddel på mail fra Elon Musk. Og det har ført til, at der tilsyneladende venter et stort sagsanlæg for Twitter, der har varslet en opsigtsvækkende og omfattende fyringsrunde fredag.

I hvert fald skriver nyhedsmediet Bloomberg News, at flere Twitter-ansatte er gået sammen om at sagsøge det sociale medie.

Derudover har mange valgt at boykotte det store sociale medie efter Musks tilgang.

Blandt andet har Simon Kvamm valgt at lukke sin profil og Carlsberg vil fremover ikke længere have reklamer på sitet.