Et lækket lydoptagelse af en helt bestemt samtale har vakt stor opsigt.

For i samtalen kan man høre, at den forhenværende præsident Donald Trump skulle have lagt en helt særlig plan for, hvordan han ville agere på valgaftenen, mens stemmerne endnu blev talt op.

Det skriver The Guardian og The Independent, der begge citerer mediet Mother Jones, som har publiceret dele af lydoptagelsen.

I den lækkede samtale – der skal have fundet sted tre dage før valgaftenen den 3. november 2020 – kan man blandt andet høre Steve Bannon, der er Donald Trumps tidligere chefstrateg, tale.

Ifølge Mother Jones fortæller Bannon gruppen af forsamlede, at Donald Trump havde en plan for, hvordan valgaftenen skulle forløbe.

Blandt andet havde Trump – ifølge Bannon – planlagt at erklære sejr på valgaftenen. Mens stemmerne blev talt op.

Også selvom han så ud til at være på vej til at tabe.

For Trump vidste angiveligt, at mange af de demokratiske stemmer ville blive talt op til sidst, da mange demokratiske vælgere valgte at brevstemme, og derfor ville tidlige stemmeoptællinger i en række vigtige stater viser, at Trump førte – før brevstemmerne blev talt op og indgik i ligningen.

Derfor var den daværende præsidents strategi – angiveligt – at bruge den kendsgerning til at hævde, at han havde vundet.

Samtidig ville han hævde, forklarede Bannon, at det uundgåelige skifte i stemmetallet, der ville vise flertal til Joe Biben, måtte være resultatet af svindel.

»Det, Trump vil gøre, er bare at erklære sejr. Ikke? Han vil erklære sejr. Men det betyder ikke, at han er en vinder,« fortæller Steve Bannon ifølge Mother Jones med et grin i den lækkede lydoptagelse fra mødet.

»Han vil bare sige, at han er en vinder.«

Steve Bannon opridsede derefter et scenario, hvor Trump stod til en tidlig føring i vigtige svingstater:

»Klokken 22 eller 23 vil Trump gå ind i Det Ovale Kontor og tweete: 'Jeg er vinderen. Gameover.',« fortæller han i lydoptagelsen.

Mother Jones oplyser, at det var en af de tilstedeværende under mødet, der optog samtalen og forleden lækkede det til mediet.

Under mødet skulle Bannon havde forklaret valgprocessen til de deltagende og fortalt, at republikanerne var mere tilbøjelige til at stemme personligt på valgstederne på selve valgdagen – hvilket ville blive optalt først – mens mange demokrater det år ville brevstemme – hvilket ville blive optalt sidst.

Det betød, at når stemmerne blev talt op i de tidlige timer, så ville demokraterne 'have en naturlig ulempe':

»Og Trump kommer til at udnytte det. Det er vores strategi. Han vil erklære sig selv for vinderen,« kan man ifølge mediet høre Bannon forklare.

»Så når I vågner onsdag morgen (efter valgaftenen, red.) vil der være en ildstorm. Du kommer til at have Antifa, der vil være rasende. Medierne, rasende. Retssalene, rasende. Og Trump kommer til at side der hånligt og tweete lort ud: 'Du taber. Jeg er vinderen. Jeg er kongen,« fortæller Bannon videre.

På valgaftenen – den 3. november det år – endte Trump med at gøre netop det.

Han erklærede sig som vinder, mens millioner af stemmer endnu manglede at blive talt op.

»Vi vinder det her. Og som jeg ser det, har vi allerede vundet,« sagde Trump under en tale på valgaftenen, hvor han samtidig hævede, at hans modstandere forsøgte at 'stjæle' valget fra ham:

»Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget. Vi vil aldrig lade dem gøre det. Stemmer kan ikke blive afgivet, efter at valgstederne lukket,« skrev han den aften i et tweet, og siden fulgte flere andre, hvor han hævdede, at der var sket valgfusk.

Siden har han holdt fast i sine beskyldninger om, at Joe Biden kun valgt valget på grund af svindel.