Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lækket video, der viser den finske statsminister, Sanna Marin, danse og feste med en flok venner, har den seneste tid skabt voldsom debat.

Også det finske politi er blevet trukket ind i sagen – og nu kommer det med en udmelding.

Det skriver Dagbladet.

På sin hjemmeside oplyser politiet i Helsinki, at man har modtaget tre anmeldelser om videoen – og på den baggrund har man foretaget en forundersøgelse af videoens indhold.

Arkivfoto af Sanna Marin. Foto: GENT SHKULLAKU Vis mere Arkivfoto af Sanna Marin. Foto: GENT SHKULLAKU

Den undersøgelse er nu afsluttet – og der vil ikke blive foretaget yderligere efterforskning af sagen, lyder det.

Der er nemlig ifølge politiet ikke noget, der tyder på, at der skal være sket noget kriminelt på optagelserne:

»Vi fandt ikke grundlag i videoen eller på anden måde for at mistænke en forbrydelse,« udtaler kriminalinspektør Teemu Jokinen.

Derudover har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen, oplyses det.

Det var i sidste uge, at en lækket video – der var blevet delt mod Sanna Marins vilje – begyndte at florere på de sociale medier.

Videoen viste hende blandt andet danse, synge og feste med en flok venner.

Den lækkede video blev efterfølgende til et omdrejningspunkt for en ophedet offentlig diskussion om 36-årige Marins festvaner og privatliv.

På den ene side mente nogen, at det er upassende opførsel for en statsleder.

På den anden side mente andre, at kritikken af Sanna Marin er irrelevant, ligesom flere mener, at statsministre skal kunne feste som almindelige mennesker uden at komme under beskydning for ikke at kunne varetage deres arbejde.

Ifølge BBC har den finske statsminister understreget, at hun ikke har tænkt sig at ændre sin opførsel:

»Jeg har et familieliv, jeg har et arbejdsliv, og jeg har fritid, som jeg bruger sammen med mine venner. Stort set ligesom andre på min alder. Jeg kommer til at være præcis den samme person, som jeg har været indtil nu, og jeg håber, at det bliver accepteret,« sagde hun i sidste uge.

Festvideoen førte til, at flere mente, hun burde tage en narkotest, hvilket hun gjorde i fredags.

Svaret kom tidligere denne uge: Der blev ikke fundet nogen stoffer.